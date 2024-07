PM PARIISIS Olümpial juba minirekordeid püstitanud Jefimova eelujumine andis lootust finaaliks

Õhtuseks poolfinaaliks leidus mitmeid positiivseid märke. «Läksin enda ujumist tegema. Varem oli võib-olla probleem, et vaatan liiga palju teisi. Üritan järgi jõuda, kui hakkan maha jääma. Aga see pole väga hea. Pean enda tõmbeid lugema ja tehnika peale mõtlema. Enda asja tegema. See praegu õnnestus,» analüüsis Jefimova.

Eelringile järgneb umbes üheksa tundi pausi. Poolfinaalid algavad kohaliku aja järgi kell 21.10, meie kuldkala sulpsab vette teises ujumises. Praegu jäi Jefimova täpselt piiri peale, homme pääsevad medalitele ujuma kaheksa paremat.

«Seda näeb õhtul,» kõlas Jefimova kõhklev vastus, kui jutt läks finaalile. «Praegu arvan, et ühele Rūta Meilutytė, kes on minu taga, meeldib 16-ndana edasi saada ja siis õhtul panna näiteks maailmarekord. Õhtul annan endast kindlasti parima. Oleks väga meeldiv edasi saada.»

Tõsi, läbi aegade edetabelis 1.04,35ga teist kohta hoidev leedulanna oli praegu 1.06,34ga kümnes.

Eneli Jefimova poolfinaali koosseis. Kahe ujumise peale pääsevad finaali kaheksa paremat. Foto: Kuvatõmmis

Jefimova tõdes, et nõnda tugevas konkurentsis tuli kohe väga tugevalt pingutada, midagi varru ei saanud jätta. «Lähen peale ujuma, massaaži saama, olümpiakülla tagasi taastuma, puhkama, magama. Õhtul on päris hilja start, mul on väga palju aega,» tutvustas Jefimova edasist plaani, lisades, et üsna hilist stardiaega ta ei pelga.

Eneli Jefimova. Foto: Tairo Lutter

«Olemegi viimasel ajal treeninud nii, et ma ei lähe väga vara magama. Natuke hiljem, et ma poleks õhtul uimane. Eelmisel aastal Fukoka MMil olid päris hilised stardid ja seal läks suhteliselt okeilt.»

Edukalt on kulgenud ka basseinivälised päevad. Kui kolmapäevasel pressikonverentsil anti koos treeneri Henry Heinaga korraldusele hävitav hinnang, paranes pärast seda olukord märkimisväärselt.

«Bussid on juba õigel ajal õiges kohas. Ei reisi tund aega küla ja ujula vahel. Poole tunniga saab ilusti kohale. Mul on isegi uus rekord: 19 minutit! Meil on rekordite raamat. Kõige pikem sõit on vist 2 tundi 15 minutit, aga mitte õnneks mul,» rääkis Jefimova, et sportlased peavad omavahel ka veidi teistsugust võistlust.

Nüüd jääb üle loota, et õhtul õnnestub ka vees päris rekord purustada!