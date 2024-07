PM PARIISIS Olümpiafinalist Jefimova: esialgu polnud väga rahul, aga edasipääs kustutas kõik mured

Eneli Jefimova ja tema treener Henry Hein. Foto: Tairo Lutter

Tulemused on eeldatust lahjemad peaaegu kõigil. Nii sportlame kui ka treener nõustusid, et tõenäoliselt peitub suur põhjus tavapärasest madalamas basseinis. Samas jagub Jefimoval kindlasti kõvasti potentsiaali kümnendikke kärpida. Finaalis plaanitakse riskida, julgemalt alustada. Otsustav ujumine algab esmaspäeval Eesti aja järgi kell 22.25.

«Praegu lähen taastuma. Hommikul ujumine ja massaaž. Muidu ei käi enne finaale ujumas, aga kuna start on nii hilja, siis peaks mingi sulpsu tegema. Muidu puhkamine, magamine, söömine,» tutvustas Jefimova sõjaplaani.

Kanal 2 intervjuu

See, mis 14-aastaselt sul Tokyos tegemata jäi, tegid nüüd 17-aastasena ära?

Ma ei teagi, mida öelda. Mul on suur pinge langus. Tegelikult ei olnud mul ujumine üldse nii hea. Kui ma aega nägin ma arvasin, et oli parem aeg. Ma lihtsalt olen väga rõõmus praegu.

Apteekri täpsusega tegid oma töö ära, kaheksandana finaalis ja aeg pea sama, mis eelujumises.

See oligi kõige üllatuslikum. Ujumine tegelikult tundus palju kiirem kui hommikul. Praegu õhtul ma olin nii närvis enne starti, et see kindlasti andis tunda. Mul on selline rahulolek, et ma sain parema koha kui Tokyos. Isikliku rekordi tegemine on ainus eesmärk, mis mul veel siin on.

Kui sul ujumine läbi sai, mis oli esimene mõte?

Ma vaatasin, et olin viies ja vaikselt arvutasin palju minust eelmisse poolfinaalis kiiremaid tüdrukuid oli. Kui ma napilt oleks finaalist välja jäänud, siis ma ei tea, mis oleks teinud. See oleks väga jube tunne olnud. See teine pool oli mul täna raskem kui muidu. Kindlasti tahan praegu emale helistada. Ta oli juba enne starti... nutab nii hommikul kui ka õhtul. Ma ei kujuta ette kuidas tal praegu olla on. Vaadata oma tütart olümpial ujumas, see on väga pingeline talle.

Sa oled finaali pääsenud. Kas finaaliks on sul seda vaimujõudu, et seal veel parem tulemus teha?

Nagu öeldakse, et kui sul finaalis rada on, siis võib kõike juhtuda. Puhkame homme hommikul ja siis õhtul uuesti võistlema finaalis. Motivatsioonilaks tuli kui nägin, et olin finaalis.