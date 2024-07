PM PARIISIS Delfiinid, kosmonaudid, jäämäed ja NEED paljad torsod

Mis veel? Veepalli väravavahi amet on ilmselt kõige lähedasem kogemus sellele, kui keegi tahaks teada, mis tunne on kosmonaut olla. Sest kollkiprilgi tuleb jalgadega ümmargusi liigutusi tehes lihtsalt 1) pinnal püsida 2) ühe koha peal olla. No ja kui vise tuleb, siis ennast kuidagi ka veest välja sirutada (ilma ennast põhjast tõukamata, nagu mina lapsena rannas palli mängisin).

Kolmas tähelepanek: veepalliski on käsipallist enamikele tuttav joonemängija, ainult et see, mis seal basseiniosas toimus, oli lihtsalt brutaalne teineteise sikutamine ja sakutamine. Lihtsalt kui sa teed seda kõike vees, siis on see sisuliselt teise inimese uputamine. Kuidas need mehed üldse on nõus seda ala mängima… ma ei tea.