PM PARIISIS Medalimõtetega hoolealused alustasid olümpiat võidukalt. Vesik: väike äratus oli, aga mina olen rahul

«Kui esimeses geimis saime Hispaanialt lihtsaid punkte: servi- ja vastuvõtuvigu, siis teises geimis seda polnud. Nad hakkasid ikkagi vastu ja me ise ei löönud kolme palli ära. Siis tuli kerge... võib-öelda, et olümpiaäratus: et nüüd on vaja vajutada, sest muidu võib tulla. Aga kokkuvõttes olen ma väga rahul,» kiitis juhendaja siiski hoolealuseid.

Siis oli mängija peas see moment: okei, me saime ka tema käest punkti, mis me edasi teeme? See on väga raske moment mängijale, sest kuigi on olemas plaan A, siis töötas justkui ka teine.