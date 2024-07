PM PARIISIS Olümpial imenapilt langenud Pärnati treener: valust üle saamiseks tuleb natuke aega võtta

Kui võtame Tokyo [olümpia], siis tegime küll palju tööd ja ettevalmistust, aga tal oli veel raskusi, et pingelisel hetkel võtta kogemustepagas ja seda kasutada. Täna tunnen, et ta suudab seda. Just see oskus, et sa pinge all ei hakka iga kord impulsiivselt käituma. Natuke võib minna pea laiali ja keskendumine pole nii hea. Sellega toime tulemine annabki stabiilsust juurde.

Reena ütles, et pole kunagi nii rohke publiku ees võistelnud. Teiega sama lugu. Kas treenerile on ka see teistmoodi? Kuidas tööd muutis?

Isegi, kui laseme kuskil külaplatsil ja pealtvaatajaid pole, olen alati arvanud, et minu üks peamisi ülesandeid on olla rahulik. Sportlasel on alati nii või naa pinge peal. Panevad ise või tuleb see kõrvalt. Mina pean näima tema jaoks nii rahulik kui võimalik.

Aga siin on ka mul endal pulss kõrgem. Sest tuled platsile, kõik plaksutavad, isegi treenerit tutvustatakse. Seda tavaliselt võistlustel pole. Loomulikult oli minu enda ärevus ka veidi kõrgem, aga teadsime seda ette.

Mitte ainult Reena ei tee [spordipsühholoogi Snežana] Stoljarovaga koostööd. Meil on kolmepoolne koostöö. Oleme kõik need asjad läbi harjutanud. Ka mina olin selleks valmistunud. Kokkuvõttes võib öelda, et päris mõnus kogemus ja tahaks tagasi!

Reena tahab Los Angeleses saada oma neljanda olümpia. Teie olete teekonna jätkumiseks samuti valmis?

Jaa, kindlasti! Näen, kuidas tal on iga kuu ja päevaga sel aastal soov poodiumile jõuda ka kõrgetel võistlusel aina kasvanud. Võimekus selleks on täiesti olemas.

Duo 5 intervjuu: