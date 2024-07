Kümnevõistluse maailmarekordimees jääb suure tõenäosusega Pariisi olümpialt eemale

32-aastane prantslane on püüdnud taastuda 7. juulil Pariisi Teemantliiga etapil tõkkejooksus saadud reielihase vigastusest .

«See on ime, kui saan kümnevõistluses kaasa teha. Kui ma ei suuda joosta täiskiirusel 30 meetrit niimoodi, et ei tunne midagi, siis olen kindel, et 100 meetrist ei tule midagi välja,» ütles pisarais Mayer pressikonverentsil.