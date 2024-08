PM PARIISIS Erm elas olümpia eel üle tagasilöögi, kuid on stardiks valmis

Meenutagem, et Ermi tänavune aasta on juba kulgenud fenomenaalselt. Märtsis tuli ta Glasgow's toimunud sise-MMil 6340 punktiga seitsmevõistluses pronksile, juuni alguses krooniti aga Roomas toimunud EMil isikliku rekordi ja Eesti kõigi aegade teise tulemuse 8764 punktiga Euroopa meistriks.

Arusaadavalt on need etteasted süstinud enesekindlust ka Ermi endasse. «Need tulemused on näidanud, et tulemused, millest ma mõtlen, on reaalselt ka need, milleks olen võimeline. Olen seda endale kinnitanud ja nüüd tuleb jätkata samas vaimus,» sõnas kolm aastat tagasi Tokyos 11ndaks platseerunud dekatleet.

Vahetult enne olümpiat Käärikul laagris olles elas meie mees aga üle väikese ehmatuse, kui jõusaalis rassides seljale liiga tegi. «Pärast seda jätsime laagri pooleli ja tegin paar päeva pausi, kuid ma ei ütleks, et see üle nädala oli. Tulime lihtsalt aeglasemalt alade juurde tagasi.

Praegu ja viimased paar nädalat on kõik juba okei olnud. Ka treeningute poolest ütleksin, et olukord on sama nagu enne EMi. Lihtsalt ettevalmistust oli nädal aega vähem,» ei teinud Erm tagasilöögist siiski liiga suurt numbrit.

Kui rääkida eesmärkidest, siis sooviks Erm kõik kümme ala ideaalselt kokku panna. «Ent see on kümnevõistluses raske. Üldisemalt tahaksin ennast kiiremini võistlusel käima saada ja ammutada siinset positiivset energiat, sest selle pealt on mu head tulemused siiani tulnud,» sõnas dekatleet, kes maagilist olümpiaenergiat juba ka ammutanud.

Nimelt jagab ta olümpiakülas tuba ujuja Kregor Zirgiga, kes kahel õhtul ülimalt laia naeratuse saatel uksest sisse astunud. «Olen talle kaasa elanud. Ja õhtuti, kui ta pärast võistlust koju tuleb, siis seda energiat talletanud,» lisas Erm.

Muidu ootab meie mees väga kuulsale Stade de France'ile astumist ja kümnete tuhandete kergejõustikusõprade ees võistlemist. «Olümpiamängudel Eestit esindada on alati uhke tunne. Ootan võistlust väga ja tuleb kaks vahvat päeva,» sõnas Erm, kellele elavad tribüünidel kaasa palju lähedasi ja sugulasi. «Kõik ütlesid juba ammu, et on piletid ära ostnud ja nii-nii ootavad võistlust.»