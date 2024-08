Olümpiamängude korraldajad, Pariisi linn ja Prantsusmaa riik investeerisid aastate jooksul 1,4 miljardit eurot, et vähemalt sada aastat ujumiskõlbmatu olnud Seine’i jõe vett puhastada.

Võistlusi tuli mitu korda edasi lükata, sest veeproovid ei olnud piisavalt puhtad. Lõpuks anti siiski luba triatlonivõistlused läbi viia, kuid juba eelmisel nädalal tuli teade, et Belgia triatleet Claire Michel oli nakatunud kolibakteriga, mille sai endale külge suure tõenäosusega Seine’is ujudes.

Nüüd on kirjutanud Uus-Meremaa meedia, et meeste triatlonis hõbedale tulnud Hayden Wilde ja üks tema koondisekaaslane olid jäänud pärast individuaalvõistlust haigeks. Hiljem on kinnitatud, et ka nemad haigestusid kolibakteriga.

Uus-Meremaa olümpiakoondise juht Nigel Avery ei teatanud enne sel nädalal toimunud võistkonnavõistlust oma sportlaste haigestumisest, sest see võinuks anda konkurentidele eelise. Sportlaste ettevalmistus järgmiseks stardiks sai tagasilöögi ning see väljendus nende tulemuses, milleks oli alles 14. koht.

Ka rootslanna Tilda Månsson on ilmselt räpase Seine’i ohver. Vahetult pärast võistlust ütles 20-aastane triatleet, et tekkis tunne, nagu ujuks kanalisatsioonis. Rootsi olümpiakomitee esindaja Lars Markusson selgitas, et Månsson oksendas laupäeval ja sai alles pärast sunnitud puhkust uuesti kerge treeninguga alustada.

«Kuna ka teised on haigeks jäänud, ei pea olema arst, et järeldada, et sellel on seos Seine'is ujumisega,» ütles Markusson Rootsi meediale.

Võistlused Seine’i jões pole aga veel lõppenud. Täna hommikul anti start naiste 10 km avaveeujumisele.