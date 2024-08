PM PARIISIS Kui oma silmaga ei näeks, ei usuks

Millest kõik algab? 36-aastase palluri mängulugemisest – kus on platsil vabad sektorid? Järgneb jalgade töö. Kui vaja, teeme pette paremale-vasakule. Päkad paika. Ning lõpetuseks – tapvalt kiire randmeliigutus. Kuna 188-sentimeetrise tagamehe tehnika on filigraanne, suudab ta end ka põrgatuse pealt viskele viia. See tähendab, et isegi pikemad kaitsjad ei jõua piisavalt kiiresti kätt üles tõsta.