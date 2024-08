PÄRLEID PARIISIST «Enne Schengenit tuli ka piiril kümme tundi oodata, asi see nüüd natukene toitu oodata.»

«Maailma sõudeliidu ametlik koduleht tõi ikkagi olümpia eel välja valitsevad maailmameistrid, veel nipet-näpet ja siis, et Tõnu Endrekson on olümpial! Sõudekogukonnas on seda päris hästi märgata. Iga kord jõuavad jutud sinna, et selline mees on paadis. Sealt tuleb lugupidamist, aga muus osas on see selline patsutamine õlale. Muud asjad aga Tõnuni ei jõua, sest ta on OG (original gangster, viide sellele, et pole ühismeedias – toim).»