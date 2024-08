OLÜMPIA HINNETELEHT Kellel on põhjust uhke olla, kes suutnuks paremini?

Mart Seim

Ent kolmest vastasest sai Seim jagu ja täitis miinimumeesmärgi. Rebimise 180 kg on korralik tulemus. Tõukamises võttis ta algraskuseks turvalise 220 kg, et esikümnesse viinud tulemus kirja saada. Pärast seda läks ta täispangale, 237 kg raskuse kangi ajamine sirgetele kätele toonuks 7. koha, kuid seekord ei õnnestunud. Veidi pärssis esitust seljalihase spasm.

My Relander

Põhjuseks parkuuri neljas tõke, neljameetrine veetakistus, mida Expert keeldus võtmast. «Ratsaspordis on nii, et vahepeal on ratsanikul halb päev, vahepeal hobusel halb päev,» sõnas olümpiaareenil kõigest 19 sekundiga piirdunud Relander, kuid kiitis sellest hoolimata Experti. «See, et ta üldse nii kaugele jõudis, tähendab väga palju.»