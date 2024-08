JAANUS KRIISK Kuhu jäi Eesti olümpiamedal Pariisist ja mida oodata 2028. aastal Los Angelesest?

Kui suunata aga pilk tulevikku, siis järgmiste, Los Angeleses toimuvate suveolümpiamängudeni on kõigest 1431 päeva. See tähendab alla nelja aasta, mis omakorda, et kvalifitseerumise periood on peagi taas algamas.

Los Angelese kolmas katse

Nüüd siis kolmas katse, mis on loodetavasti edukam kui eelmised. Ent mida on selleks vaja täna tegema hakata?

Kuna järgmise olümpiani on jäänud alla nelja aasta, siis loota, et meil tekkiks vahepeal kümneid uusi tippatleete, väga ei tasu. Enamik nimesid on meile praeguseks ikkagi teada ja tunda, eriti nende omad, kes võiks medalite nimel heidelda. Just nendega tulekski täna laua taha istuda ja küsida: mida on vaja selleks, et nende sportlastee tipptasemel jätkuks.