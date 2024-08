PM PARIISIS Erm ja Peel kergitavad olümpiateele sattunud takistustelt viimaks saladuseloori

Erm: Jah (muigab - K.J.)

Peel: See on ju äge, mida suurem võistkond. Oleks kuus või kaheksa, oleks veel vägevam.

See on vist see koht, kus on lühike plaan vs. pikk plaan, sest järgmine aasta on samamoodi kolm tiitlivõistlust kasvas: Amsterdami sise-EM, Nanjingi sise-MM ja Tokyo-MM? Tõsi, ma ei tea, kas ka teie omas.

Peel: See võib päris hea olla, sest kevadel saab vabamalt võtta.

Erm: Jaa, sest tiitlivõistlused [Tokyo MMi näol] on alles septembris. Aga seda tuleb veel arutada.

Peel: Sellel aastal ajas EM asja hulluks, kuna oli nii vara. Kui on sügisepoole, siis on aega toimetada. Aga tõenäoliselt on võimalik mõlemad [sisevõistlused] ära teha, sest seitsmevõistlus on ikkagi kergem võistlus.

Ka siis, kui need on kolmenädalase vahega, nagu järgmisel aastal?

Erm: Olen ka kahenädalase vahega teinud kaks seitsmevõistlust.

Peel: Götzise järel sai ju väga hästi [EMil kümnevõistlust] teha. Natukene säästis ennast Götzises, aga pärast pani täiega Roomas. See on väga normaalne, pole midagi valesti. Kolm nädalat on super, sest kui oled ettevalmistuse ära teinud, siis on vaja hetkeks taastuda, uuesti tuurid üles võtta ja minna võistlusele peale.