Sooskandaali sattunud poksija ema avas suu

«Minu laps on naine. Teda kasvatati tüdrukuna,» ütles Imane Khelifi ema Nasria portaalile Daily Mail.

Nasria sõnul on tema tütar Alžeerias suurepärane eeskuju.

Varasemalt on veel nii Khelif ise, Alžeeria olümpiakomitee kui ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatanud, et poksija sündis naisena. Ta on kogu elu võistelnud naiste konkurentsis ja oli võistlustules ka Tokyo olümpiamängudel.