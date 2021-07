Järelvaadatav ⟩ Esikümne kohta nooliv Puusta lõpetas avapäeva 15. kohal

Varem 2012. aastal Londonis ja 2016. aastal Rios purjelaual RS:X võistelnud Puusta lausus Eesti ajakirjanikele antud pressikonverentsil, et praegusega võrreldes oli Londoni mängudel närvikulu kindlasti suurem. «Praegu olen rahulikum, ma ei muretse pisiasjade pärast. Purjetamises on näiteks seoses varustusega palju nüansse, aga võtame seda rahulikult,» ütles ta.

Kohalike oludega on Puusta juba piisavalt hästi tuttav, sest ta on varem võistelnud Tokyos kolmel korral. «Näiteks eelolümpial oli siin väga suur laine. Võistluspaigaga tutvumine on tähtis. Nüüd tulles tekkis juba tuttav tunne, nõnda saab end vee peal mugavalt tunda,» rõhutas ta.