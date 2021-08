Hommikuses kergejõustikuprogrammis on kavas naiste vasaraheite kvalifikatsioon, naiste 3000m takistusjooksu eelringid, meeste 400m eeljooksud. Naiste kaugushüppe kvalifikatsioon toob loodetavasti selgust, mis vormis on Rio mängude kuuenda koha hüpanud Ksenija Balta. Lisaks selguvad medalivõitjad naiste kuulitõukes. Kergejõustiku kommentaatorid Tokyos on Margus Uba ja Timo Tarve, staadioni ääres analüüsivad võistlust Erki Nool ja Marko Kaljuveer.