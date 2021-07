PM TOKYOS ⟩ Kontaveidi alistanud kreeklanna naudib Tokyo põrgukuumust: -20ga mängides oleksin mina hädas

Kontaveit ja Sakkari on vanad tuttavad. Enne tänast oldi omavahel kohtutud üheksal korral, lisaks treenitakse sageli turniiridel koos. Tänase matši kallutas kreeklanna kasuks Tokyos kuumus, lõunaeurooplane on lihtsalt selliste oludega paremini harjunud.

«Arvan, et sain avaringiks ilmselt kõige raskema vastase,» sõnas turniiril 14. asetusega Sakkari. «Anett on imeline mängija. Olen temaga väga palju madistanud.»

Ta tunnistas, et omas päritolu tõttu Kontaveidi ees selget eelist. «Kui ma peaks -20 kraadiga mängima, oleksin samuti hädas. Euroopa eri paigus asuvad inimesed on harjunud erinevate oludega. See on normaalne. Paljud mängijad on Tokyos raskustes.»