Bermudast sai väikseim suveolümpial kuldmedali võitnud riik

Kolmandat kohta selles arvestuses hoiab 389 400 elanikuga Bahama, kes noppis oma esimese olümpiakulla 1964. aastal Tokyos, kui Star-klassi purjetamises triumfeerisid Cecil George Cooke ja Durward Randolph Knowles. Hiljem on saareriik olümpiamängudelt teeninud veel viis olümpiakulda, millest ühe tõi neile Rio mängudelt mitmevõistleja Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo. Kokku on Bahama medalisaldo olümpialt 6 kulda, 2 hõbedat ja 6 pronksi.

«Olen jätkuvalt šokis. Olen nii õnnelik ja kergendustunne on suur. See on mulle ja ka Bermudale suur saavutus, see on esimene olümpiakuld ja väga eriline,» ütles Atlandi ookeanis asuvale väikeriigile nende teise olümpiamedali toonud Duffy pärast võistlust Kanal 2-le antud intervjuus. Bermuda esimene autasu pärineb 1976. aasta Montreali mängudelt, kui poksija Clarence Hill sai kaela pronksmedali.