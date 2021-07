Tokyo olümpiamängudelt kahe medaliga koju tulnud Katrina Lehis tunnistab, et tee olümpiavõiduni on olnud raske. Aga ka rasketel aegadel tuleb tema sõnul unistada suurelt. «Praegu ma ei kahetse ühtegi pisarat. See on raske, aga kõik on võimalik,» sõnas olümpiavõitja.