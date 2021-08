40-aastane soomlanna puhkes pronksmedali saamise järel lohutamatult nutma

Soomlanna kaotas poolfinaalis brasiillannale Beatriz Ferreirale punktidega 0:5. 40-aastane Potkonen võitis pronksise autasu ka Rio de Janeiro olümpial ning toona oli see Soome ainud medal 2016. aasta olümpialt.

Potkonen oli pronksis selgelt pettunud ja avaldas, et lootis ikkagi võidelda kõige kirkama medali eest. «Ma ei tea, mis ma homme teen. Ma panin kõik siin mängu, et olümpiaunistus täituks. Ja siis jääb mulle näppude vahele pronks. Mul polnud seda vaja,» ütles nutma puhkenud poksija Soome rahvusringhäälingule (YLE).

Hoolimata pettumusest tegi Potkonen ka olümpiaajalugu, sest 40-aastaselt sai temast kõigi aegade vanim poksija, kes on olümpial võitnud medali.

Soome on Tokyos võitnud kaks medalit. Enne Potkoneni avas nende medaliarve ujuja Matti Mattson, kes tuli meeste 200 m rinnuliujumises kolmandaks.

Enne olümpiat teatas Soome olümpiakomitee, et nad tahavad Tokyos võita kuus medalit. Ainsa kindla medalilootusena tõsteti esile just Potkonen. «Ta tuleb Tokyosse medalit kaitsma ning on oma esitustes olnud kindel. Võitluskunstides loeb palju aga tabel ning natukene ka õnne,» ütles Soome olümpiakomitee tippspordi juht Mika Lehtimäki juulis Iltalehtile.