36-aastane veteran avas Pekingis USA kullaarve

«See tundub uskumatu, sest see tase, millega kõik naised sõidavad, on palju kõrgem kui 16 aastat tagasi,» ütles Jacobellis ajakirjanikele. «Seega tundsin, et olen võitja ainuüksi siis, kui pääsesin finaali. Kõigil neil naistel oli potentsiaali võita ja täna läks minu jaoks lihtsalt nii, et mu stardid olid head, kõik oli suurepärane ja toimis.»