OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Kuidas alustavad olümpiat Eesti kümnevõistlejad ja Elisabeth Pihela?

Lisaks on hommikuses sessioonis kavas veel meeste vasaraheite kvalifikatsioonid, naiste 100 m eeljooksud ning meeste 1500 m jooksu esimene ring.

Eesti kümnevõistlejate rekordseeriad:

Eesti meestel on olümpial tugevaid konkurente palju, neist kõige kõvemad nimed on Leo Neugebauer, Damien Warner ja Pierce LePage. Meeste isiklikud rekordid on vastavalt 8961, 9018 ja 8909 silma.