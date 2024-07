PM PARIISIS Mida teeb Eesti tipptalisportlane suveolümpial?

«Kõik on siiamaani olnud väga sõbralikud. Aga olen ka ju öelnud meedias välja seisukohti, mis võib-olla pole kõigile ROKi esindajatele meeltmööda. Aga ka need teemad on olnud kaetud ja keegi sellepärast pole minu vastu ebameeldiv olnud,» märkis Talihärm.

«See on igas valdkonnas nii,» tõdes Talihärm. «Aga juba see on suur asi, et meil on juhi näol sportlaste esindaja nii Euroopa Olümpiakomiteede juhatuses kui ka sportlasesindaja ROKi juhatuses. Juba see on tähtis, et meil on laua taga koht.»