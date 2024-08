PM PARIISIS Kuidas ämblikmehed 20 minutiga kuus olümpia- ja kaks* maailmarekordit püstitasid

Veel uitmõtteid seoses ronimisega…

… kes mõtles, et meie takistussõitja My Relanderi olümpiadebüüt kestis vähe – kõigest 19 sekundit – see mõelgu uuesti. Kuus finaali mitte saanud sportronijat said olümpial võistlusmelu kokku nautida kõigest 18 sekundi jagu, olgugi et käisid areenil koguni kolm (!) korda.