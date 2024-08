Nagu sel turniiril juba harjunud oleme, siis võõrustajate loots Vincent Collet ei karda katsetada. Teise veerandaja alguseks oli platsil käinud juba 11 meest. Ka selliseid, kes viimastes mängudes jäänud pingile või saanud pigem väikest koormust. Kohati asi toimis, aga…

Prantslased jätsid esiti kasutamata ameeriklaste enda kohta nigela viskepäeva. Ent enim jääb nende poolt vaadates avapoolajal kripeldama, kui palju lasti lihtsaid korve visata.

Isegi pärast enda õnnestumist poldud kiiresti audi välja visanud jänkide kontraks valmis. Surnud palli järel on lubamatu, et endale lastakse ära joosta! USA sai avapoolajaga 17 kiirrünnakupunkti. See näitaja peaks koduperemeeste poolt vaadates nõnda kõrge olema maksimaalselt matši lõpuks, aga pigem madalamgi.

Loomulikult need mehed teavad seda, kõik on läbi räägitud, aga tõenäoliselt mängivad pinged oma rolli. Kas veerandtunnise pausiga õnnestub need maha saada? Kui tahetakse võita, pole muud varianti. Avapoolajal polnud küsimus taktikas või korvpallioskustes, vaid puhtalt peas. USA on 20 minuti järel ees 49:41. Ehk jällegi – midagi pole veel tehtud!

Üks vähestest, kes seni on võõrustajate poolelt kohal olnud: Yabusele. 15 punkti ja üle Jamesi palli korvi surumise kõrval on tema energia hästi paigas. Kui seda õnnestuks ka kaaslastele edasi anda...

Mäng käib! Täiendame uudist jooksvalt.

PRONKSIMÄNG: Saksamaa – Serbia 83:93 (kohtumine on järelvaadatav SIIT!)