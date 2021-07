PM TOKYOS ⟩ Korvpalliblogi: Jaapan võitles mehiselt, aga Hispaania võttis oma. Doncic tegi imelise partii

Ajakava ja tulemused (26.07):

Hispaania on turniiri üks soosikuid, kes on Tokyos küllaltki vana koosseisuga. Tõsi, on ka nooremaid mehi, ent näiteks on Hispaanial rivis neli 2006. aastal selles samas Saitama Super Arenal maailmameistriks kroonitud mängijat.