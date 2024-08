PM PARIISIS Kümnevõistlejate treenerid: Õiglane sihib kõigele vaatamata rekordit, Tilgal pikem plaan

Huvitaval kombel on neil nii mõndagi ühist. Mõlemad tulid olümpiale vastu põlvhädaga, mis andis ta avapäeval tunda. Viie ala järel jagatakse 4225 punktiga 15. kohta.

«Olen väga rahul sellega, kuidas Janek avapäeval esines. Ta alustas tugevalt ja hoidis seda joont lõpuni välja. Õhtu lõpetas ta sealjuures veel isikliku rekordiga 400 meetris, mille pealt on väga hea homsele vastu minna. Kui ta suudab sama suhtumist ja mõtteviisi hoida siis – arvestades, et teine päev on Janeki tugevam päev – võiks ta suuta hea kümnevõistluse kokku panna ja rünnata ka isiklikku rekordit [8524 punkti],» analüüsis Õiglase treener Ryan Baily.

Tilga juhendaja Jeff Huntoon sõnas: «Tänane päev kulges Kareli jaoks nõnda nagu ka eeldasime. Meil pole olnud lihtsalt piisavalt aega, et hüpeteks head põhja alla laduda ja seda oli näha nii kaugus- kui ka kõrgushüppes. Suur asi on, et ta lõpetas mõlemad alad siiski tervena ja me võime ka rõõmu tunda selle üle, et me ei kiirustanud teda liiga kiiresti naasma. Pikas plaanis oli see kindlasti tark otsus, kuid samas vajutas tänasele esitusele selge pitseri.

Mis puudutab homset, siis kui me tõketest läbi saame – see on meil olnud kerge murekoht – siis ülejäänud alasid oleme saanud mõnuga treenida ja läheme seal endast parimat andma. Eks seejärel ole näha, kui palju punkte suudame koguda ja kui lähedale [2025. aasta Tokyo] MM-normile (8550 – K.J.) jõuame. Aga Karel on omadega seal, kus enam-vähem arvasimegi, et ta on.»