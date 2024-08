PM PARIISIS Tänavasport on olümpiale tulnud, et jääda. Ka traditsioonilised alad säravad

Parajasti sõitsid kvalifikatsiooni naised. Silm seletas kohe ära, et mõni osavõtja tegi rattaga tagurpidisalto ära, mõni mitte. Kes tegi, sai valdavalt punkte 90 kanti, teised vähem. Finaliste lahutas kolmest väljajäänust täpselt 80 punkti joon.

Tähelepanu tõmbas asjaolu, et rahvas vooris peaaegu katkematult tribüünile või sealt ära. Istusin esiti lauata kohale, mil kiri «Presse», aga peagi saabus murelike nägudega seltskond, kes väitis, et neil on piletid just nendele kohtadele. Tribüünidel abistav vabatahtlik küsis, kas võiksin minna laua taha. Kehitasin õlgu ja tegin seda, ehkki töölauda ma tol hetkel ei vajanud.

Tundus, et võistlus ise või kes kui palju punkte saab või kes edasi pääseb, päris paljusid suurt ei huvitanud. Keda huvitas või kes osalenud riikide fännid olid, olid muidugi paigal. Aga üldises plaanis oli just selline – nagu eespool märgitud – tänavalikum õhkkond. Just see, mida korraldajad ju taotlesid.

Reede õhtul seadsin sammud taas samale väljakule, aga seekord oli eesmärgiks nautida 3x3-korvpalli. Sai kajastatud Läti olümpiavõitu kolm aastat tagasi Tokyos, ning tuleb tõdeda, et lõunanaabrid on end ka Pariisis mänginud suursoosikuks. Kahe liidri matšis oldi selgelt 21:14 üle Serbiast, kindlustati põhiturniiri esikoht ja otsepääse poolfinaali.