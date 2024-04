Kas Nadal teeb luigelaulu Pariisi olümpial?

Vähemalt 20-aastane Alcaraz, kes hoiab maailma edetabelis hetkel kolmandat kohta, andis hiljuti mõista, et tema sooviks väga Pariisis oma iidoli kõrval mängida, kuid lisas, et ei julge selle kohta Nadalilt endalt küsida.

Ajakirjanike abiga jõudis see küsimus ikkagi Nadalini, kes vastas: «Carlos ei pea minult midagi küsima. Kui kõik läheb õnneks, siis me mängime koos. See oleks minu jaoks väga uus ja põnev ning kui ma ei eksi, siis peaks see ka tema jaoks nii olema.»