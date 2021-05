«Tahame, et kõik meie sportlased saaksid võistelda piiranguteta. Tahame näha Ukraina lippu, kuulata hümni ja tunda uhkust meie sportlaste võitude üle. Paraolümpialased ja olümpialased on meie riigi au ja uhkus. Meie ülesanne on kaitsta nende elu ja tervist,» ütles Ukraina terviseminister Maksim Stepanov. Ta lisas, et kokku on plaanis eelisjärjekorras vaktsineerida 750 inimest.