VIDEO ⟩ Olümpial alt läinud Vetter: siinsed tingimused ei sobinud minu tehnikale

Vetteri raskused algasid tegelikult juba kvalifikatsioonis. Sakslane oli visetel jalga maha pannes hädas libisemisega, mistõttu tuli tal sooritada kõik kolm katset, et edasipääsemiseks vajalik 85.64 kirja saada.

Viimati 2019. aasta juunis nõnda kehva tulemusega – siis sai ta Strasbourg'is peetud võistlusel kirja 81.62 – piirdunud Vetter tunnistaski pärast võistlust, et ta ei saanud Tokyo olümpiastaadioni «imetartaani» tõttu jalga viske jaoks piisavalt blokkida. «Ma ei saanud siinse pinnasega hakkama, see oli minu visketehnika jaoks liiga pehme,» lausus ta Kanal 2-le antud lühiintervjuus.

Teisel katsel tegi sakslane seetõttu ka enda jalale viga, mis samamoodi võistlusele oma pitseri vajutas. «Teisel viskel libises jalg nii 30–40 cm. See ei näinud ega tundunud väga tervislik... aga jah, selline see sport juba on, kuigi asjad võiksid ikkagi kõigi jaoks võrdsed olla,» lausus Vetter lõpetuseks.